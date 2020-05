Oscar del Web, menzione speciale per il portate di Earth Cultura e Natura

Webby Awards, il sito di Earth Viaggi tra i 5 migliori al mondo

L’agenzia lecchese ha ricevuto la speciale menzione “Crafted with Code”

LECCO – Il sito www.earthviaggi.it si è conquistato un posto tra i cinque migliori siti al mondo della categoria “viaggi e turismo” ai Webby Awards, premio organizzato dalla International Academy of Digital Arts and Sciences di New York e riconosciuto a livello internazionale quale l’Oscar del Web, che nei giorni scorsi ha proclamato i vincitori nel corso della 24^ edizione.

Il sito di Earth Cultura e Natura, sviluppato dalla digital agency comasca Vergani&Gasco, ha, inoltre, ricevuto la speciale menzione “Crafted with Code” dedicata a quei progetti che si sono distinti per le qualità tecniche e a cui viene dedicato un approfondimento con intervista.

Il portale di Earth Cultura e Natura, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti solo qualche mese fa, racconta popoli e mondi lontani, produce cultura e coinvolge e diverte l’utente in un’esperienza unica nel suo genere.

“Arrivare ai Webby Awards di New York è sicuramente un’emozione unica. Vedere il proprio sito in nomination con realtà di grandissimo rilievo, come il Moma Museum, il Getty Museum, la Nike, la Condè Nast o l’Ente del Turismo Colombiano è un enorme stimolo a fare sempre meglio. Già solo aver raggiunto questo traguardo è un onore inestimabile e, in più, ricevere una menzione speciale da ‘Crafted with Code’ insieme ai migliori siti del mondo… wow! – afferma Bruno Gaddi, titolare di Earth Cultura e Natura, che continua – ci siamo sentiti portavoce di un prodotto italiano nel mondo che migliaia di persone hanno voluto supportare con il loro voto”.

Le mete su cui l’operatore sta puntando per la ripartenza sono quelle che prevedono il binomio cultura-sicurezza come l’Himalaya, il deserto dell’Oman, il Nord Europa e, ci auguriamo presto, anche il Sud America; quei paesi, insomma, che presentano meravigliosi monumenti a cielo aperto immersi nella natura, che consentano di vivere quindi lo spirito della destinazione evitando assembramenti e garantendo la sicurezza del viaggiatore.

“La sostenibilità e l’affidabilità, dopo tutto, sono condizioni e, allo stesso tempo, benefici che il viaggiare riscontra con un operatore che privilegia i viaggi su misura, la qualità e non la quantità – conclude Gaddi – nulla sarebbe stato possibile per Earth Viaggi senza i 30 anni di appassionata esplorazione del nostro magnifico Pianeta, entrando in relazione con i nostri consolidati partner sparsi in tutte le destinazioni del mondo in cui operiamo, con i quali manteniamo vive e salde le ragioni e le motivazioni del ‘perché viaggiamo’. È immensa la nostra gratitudine per tutti loro: #soloinsiemesivince #continuiamoasognare”.