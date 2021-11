Perle Locali: un innovativo catalogo di welfare aziendale firmato Valoriamo

Promozione di un modello di welfare territoriale sostenibile e davvero a Km0

Perle Locali nasce dalla collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, Api Lecco e Sondrio e Confcooperative dell’Adda

LECCO – Continua l’attenzione del progetto Valoriamo per il mondo imprenditoriale lecchese e il suo impegno nella promozione di un modello di welfare territoriale sostenibile e davvero a Km0. È disponibile “Perle Locali”, un catalogo inedito nella provincia, pensato anche per le piccole imprese e gli studi professionali. Si rivolge a tutte le aziende che, pur non avendo un piano di welfare aziendale, hanno l’abitudine di riconoscere ai propri dipendenti i classici buoni spesa o buoni carburante, come gratifica in occasioni particolari (Natale, fine anno, anniversari) o come premio per l’impegno e i risultati sul lavoro. La cifra che ogni azienda può dare ai propri dipendenti in formato di buoni, per l’anno fiscale 2021, arriva a un massimo di 500 euro.

Dalla collaborazione di Confartigianato Imprese Lecco, Api Lecco e Sondrio e Confcooperative dell’Adda nasce quindi Perle Locali, un catalogo che propone, sotto forma di buoni, la selezione di alcune fra le tante eccellenze che offre la provincia di Lecco: enogastronomia, botteghe artigiane, sartoria, tempo libero, ma anche salute e benessere, ristorazione, nonché negozi attenti alla sostenibilità ambientale. Dunque beni o servizi del territorio sotto forma di Buoni Spesa che ogni azienda può sfruttare come spese deducibili: proponendoli ai propri dipendenti come riconoscimento per la collaborazione svolta oppure acquistandoli per i propri clienti, nell’ambito delle spese di rappresentanza.

“Si tratta di un’occasione imperdibile per aumentare il ventaglio di opportunità fra cui i lavoratori possono scegliere, ma anche per lasciare ai propri clienti un ricordo unico ed originale – spiega Luca Oldrati, operatore di Valoriamo -. Inoltre, questa iniziativa dà modo agli imprenditori di vedere in un altro modo i fringe benefit: non solo buoni benzina o tessere del supermercato, ma prodotti e servizi di qualità che contribuiscono a promuove re l’economia del territorio e rinforzare le piccole realtà imprenditoriali”.

Chi desiderare cogliere questa opportunità o avere qualche informazione in più, può contattare la propria associazione datoriale o rivolgersi al referente di Valoriamo telefonando al 389 180 4372 o scrivendo a oldrati@mestierilombardia.it, oppure visitare il sito www.valoriamo.org/welfare-aziendale-aziende.