Poste riduce le aperture. Cisl chiede la chiusura totale degli sportelli

Aperture a giorni alterni e chiusura pomeridiana degli uffici postali

La Cisl: “Cittadini evitate di recarvi in posta se non necessario”

LECCO – Poste Italiane sta progressivamente modificando gli orari di apertura di tutti gli uffici postali in Provincia: è prevista la chiusura di tutti i turni pomeridiani e l’apertura a giorni alterni di tutti gli altri.

Lo fa sapere il sindacato SLP Cisl che si appella all’azienda, alle istituzioni e ai cittadini:

“Alcuni nostri colleghi stanno lottando contro questo tremendo male, altri sono in quarantena preventiva ed hanno in alcuni casi perso i loro cari – ricorda Antonio Pacifico del sindacato- a tutti loro il nostro cordoglio e la nostra vicinanza, che deve diventare attiva e fattiva, pertanto il nostro appello alle Autorità di Vigilanza e alla Direzione è quello di chiudere tutto, ed alla cittadinanza e ai sindaci è quello di venire in posta solo se necessario, in questo momento tutto e’ rimandabile tranne la vita stessa”.

“Il recapito è in grandissima sofferenza per le tante assenze che mettono a dura prova chi sta continuando al lavorare mentre manca tutto e quello che arriva non è sufficiente a garantire la sicurezza – prosegue Pacifico – sui motorini abbiamo madri, padri, fratelli, sorelle, figli che dobbiamo proteggere”.