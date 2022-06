Rigenerazione e commercio di vicinato, Confcommercio Lecco organizza un convegno

Venerdì 24 giugno a Lecco ospite anche il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli

“Dove siamo, chi saremo: un futuro di prossimità”, all’evento sono stati invitati sindaci e rappresentanti delle istituzioni

LECCO – Rigenerazione urbana e territorio; vita collettiva e commercio di vicinato. Tutti elementi fortemente legati tra loro, che caratterizzeranno sempre più un futuro all’insegna della prossimità.

Per affrontare queste tematiche di estrema attualità e per avviare un dialogo fecondo che sia un punto di partenza per futuri percorsi condivisi con le varie Amministrazioni Comunali (anche in un’ottica di Distretti Urbani del Commercio), Confcommercio Lecco ha deciso di organizzare un convegno di livello nazionale dal titolo “Dove siamo chi saremo: un futuro di prossimità”, invitando i sindaci della provincia di Lecco e le istituzioni del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 giugno a partire dalle ore 10.30 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

“Si tratta di un’importante occasione di scambio e di confronto con ospiti di assoluto livello – sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Avremo l’opportunità di parlare di rigenerazione urbana, sviluppo dei centri storici e sostegno ai negozi di vicinato. Vogliamo ragionare, insieme ai prestigiosi relatori del convegno, di progetti e di futuro. In particolare voglio ringraziare per la sua disponibilità il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, che tornerà a Lecco in veste ufficiale dopo 9 anni”.

Il convegno “Dove siamo, chi saremo” verrà aperto dall’intervento di Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, seguito da quello di Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia. All’appuntamento del 24 giugno porteranno il loro contributo anche Aldo Bonomi, sociologo fondatore dell’Istituto di Ricerca Consorzio AA.Ster, e Luca Tamini, docente del Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura e Studi). A chiudere gli interventi saranno infine Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, e Mauro Gattinoni, sindaco del Comune di Lecco.

Durante i lavori verrà presentato in anteprima anche un video frutto di una esperienza che ha visto Confcommercio Lecco affiancare il Distretto Urbano del Commercio di Merate; protagonisti della clip, che promuove gli acquisti nei negozi di vicinato, sono i sindaci e gli amministratori dei 6 Comuni del Duc.