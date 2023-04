Rotary. Impatto demografico sul lavoro tra tecnologie e nuove opportunità

Mercoledì 5 aprile il Rotary Club Lecco ha invitato Marco Ceresa, Group Ceo di Randstand Italia

Tema dell’incontro l’impatto demografico sul lavoro tra tecnologie e nuove opportunità

LECCO – La serata è iniziata con la spillatura del nuovo socio Maurizio Piparo, primario di neurochirurgia all’ospedale di Lecco, che ha ringraziato il Rotary Club Lecco per questa opportunità: “Sono orgoglioso di essere qui oggi e di diventare membro di un club così attivo nei service offerti al territorio lecchese”.

La parola è poi passata al relatore Marco Ceresa, Ceo di una delle società leader nella ricerca, selezione del personale e formazione. Marco Ceresa ha subito spiegato come il calo demografico che l’Italia sta subendo e che aumenterà drasticamente nei prossimi anni impatterà fortemente sul potenziale mercato del lavoro. Infatti si stima che nei prossimi 30 anni la popolazione italiana diminuirà del 10%. Inoltre si aggiungono l’innalzarsi dell’età media, che si prevede nel 2053 supererà i 51 anni, e la “fuga dei cervelli” ovvero italiani che vanno all’estero a lavorare.

Questi fattori sicuramente vanno a modificare il concetto di lavoro, soprattutto con l’avvento della transizione digitale che genererà nuove mansioni e nuove competenze. Per questo motivo è fondamentale impostare nuovi modelli formativi, di apprendimento e nuove politiche sociali e del lavoro.

Il lavoro quindi subirà un cambio che, come sostiene Marco Ceresa, non deve essere visto negativamente. La tecnologia deve essere sfruttata per creare nuove opportunità anziché essere vista come un limite, e bisogna instaurare delle politiche aziendali volte a risolvere le problematiche legate al momento presente, ad esempio promuovendo azioni all’interno delle aziende per favorire la natalità. Come il lavoro cambia anche gli imprenditori e le imprese devono adattarsi e mutare, soprattutto offrendo ai nuovi lavoratori ciò che vogliono, che cambia da generazione in generazione.

Andrea Ascani Orsini, ha ringraziato Marco Ceresa per l’illuminante relazione che ha portato i soci del Rotary Club Lecco a riflettere sul tema e ha dato nuovamente il benvenuto al nuovo socio Maurizio Piparo.