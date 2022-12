Serate di degustazione Rigoni: un successo per l’ospite Piera Martellozzo e i suoi vini

Le sorelle Rigoni: “Onorate che Piera abbia accettato l’invito e sia venuta a presentare questi meravigliosi vini”

Le serate di degustazione Rigoni torneranno nel 2023

LECCO – Degustazione speciale giovedì sera a Lecco con l’azienda Rigoni, che ha avuto l’onore di ospitare Piera Martellozzo, una delle grandi signore del vino italiano.

Il percorso di cinque calici abbinati a proposte gourmet è stato piacevolmente accompagnato dai racconti di Piera Martellozzo, che ha magistralmente introdotto e spiegato la lunga storia dei vini prodotti dalla cantina che porta il suo nome: Piera 1899.

Siamo alla fine dell’800, nei poderi del padovano, dove nasce l’attività con nonno Giovanni, cresciuta poi con il padre Mario, e infine consolidata in Italia e all’estero grazie a Piera, che da oltre venticinque anni la guida con determinazione e gentilezza. Una storia di famiglia, di generazioni che cambiano, di responsabilità trasmesse da padre a figlia, di personalità non comuni che si avvicendano per superare ogni volta i propri confini.

L’azienda, che oggi è situata a San Quirino nel pordenonese, ha scelto come proprio territorio d’elezione il Friuli Grave puntando su una produzione non scontata, che ha regalato negli anni risultati eccezionali permettendo a Piera 1899 di diventare un punto di riferimento in Italia e all’estero, con particolare presenza sul mercato statunitense e nordeuropeo.

“Nei nostri vini cerchiamo di trasmettere la nostra anima – spiega Piera Martellozzo -. Fare vino non vuol dire avere grandi possedimenti, ma conoscere il territorio, capirne le peculiarità, esaltarne le caratteristiche. L’Italia ha ormai raggiunto un livello medio di produzione elevato. Dopo il 1986 e lo scandalo del metanolo, tutti abbiamo avuto consapevolezza che dovevamo crescere ed oggi è davvero difficile trovare in Italia vino cattivo. Seguite i vostri gusti, ma acquistate e bevete vino italiano, sosterrete così un settore fondamentale dell’economia del Paese”.

I partecipanti alla serata sono stati accolti dalle padrone di casa, le sorelle Silvia e Stefania Rigoni, felici di portare a Lecco una proposta di così alto livello: “Siamo davvero onorate che fra i suoi mille impegni in Italia e all’estero, Piera, che collabora con la nostra azienda da anni, abbia accettato l’invito e sia venuta a presentare questi meravigliosi vini e a raccontare la sua affascinante storia imprenditoriale”.

Le serate di degustazione Rigoni, che si svolgono il giovedì presso la sede di Lecco, in via Enrico Toti 7, torneranno nel 2023 con tante imperdibili proposte, per scoprire storie e curiosità sul mondo del vino.