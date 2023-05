Tavolini in piazza. Parla Confcommercio: “Penalizzati operatori e sprecate risorse”

La presa di posizione dell’associazione di categoria dopo la sentenza del consiglio di Stato

Dal Comune concessa la possibilità di utilizzare spazi esterni extra fino a fine 2023

LECCO – “Dopo i pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato, i nostri commercianti di Lecco possono tornare a beneficiare della proroga legislativa relativa all’utilizzo temporaneo di suolo pubblico”. Le parole di Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco, arrivano dopo che il Comune di Lecco si è finalmente deciso a concedere a tutti gli operatori la possibilità di utilizzare più tavolini all’aperto fino alla fine del 2023.

Questo dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ancora una volta ragione a un commerciante lecchese che chiedeva di poter continuare a utilizzare gli spazi extra concessi dopo la pandemia.

“Ribadiamo quanto sostenuto fin dal principio di questa stucchevole querelle: per avere la certezza sul da farsi, sarebbe stato sufficiente per il Comune di Lecco rivolgersi al legislatore senza ricorrere alla magistratura – continua Riva -. La relazione che accompagnava il provvedimento relativo alla proroga degli spazi extra fino al dicembre 2023 era già chiara e la ratio dell’intervento cristallina. Purtroppo invece questa Amministrazione ha voluto fare prevalere una posizione ‘politica’, con un intento quasi punitivo verso i pubblici esercizi, e questo ha penalizzato fortemente i commercianti in questi primi mesi dell’anno tra disagi e mancati introiti. Senza tralasciare lo spreco di risorse pubbliche, e quindi dei cittadini lecchesi, per appellarsi al Tar e al Consiglio di Stato”.

Il direttore di Confcommercio ribadisce infine la necessità di continuare a tutelare operatori e comunità lecchese: “Superata l’inevitabile amarezza per quanto subito dai nostri commercianti, siamo convinti si debba riprendere il dialogo con l’Amministrazione comunale di Lecco”.