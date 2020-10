Valorizzare il territorio: bando da 2,5 milioni rivolto a 3° settore e associazioni

Bandita la seconda azione di sistema del Fondo per lo sviluppo del territorio lecchese

Si finanziano interventi in ambito Storico- Artistico

LECCO – È stato pubblicato il 13 ottobre il bando per le manifestazioni d’interesse per la seconda azione di sistema del “Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale Lecchese – interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale”.

Il Fondo nasce dal protocollo d’intesa siglato per volontà dei Comuni Soci di Lario Reti Holding con Fondazione Comunitaria del Lecchese il 23 dicembre 2019.

Ingente la dotazione economica del fondo che ha un orizzonte quinquennale: 2.500.000 euro di cui 2.000.000 di euro da parte di Lario Reti Holding suddivisi in 400.000 euro all’anno per 5 anni; 500.000 euro da parte della Fondazione suddivisi in 100.000 all’anno per 5 anni.

Due le azioni di sistema proposte: la prima in corso di realizzazione, bandita lo scorso maggio e legata alla manutenzione e alla promozione dei sentieri e delle piste ciclabili in funzione della tutela ambientale e di un rilancio turistico del territorio, ha visto la partecipazione di 34 enti del terzo settore che si è concretizzata in 14 progetti di manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili, approvati il 17 luglio e finanziati per 396 mila euro.

La seconda azione di sistema, bandita solo ora a causa delle incertezze dovute all’emergenza Covid, riguarda la valorizzazione del patrimonio Storico Artistico.

“Nasce dalla consapevolezza che il lecchese, pur possedendo poche opere d’arte capaci di attrarre grandi volumi di visitatori, è un territorio caratterizzato da una vera e propria disseminazione di occasioni e particolarità storiche ed artistiche che possono essere valorizzate con un’azione sistemica e diventare, in funzione della fruibilità e del collegamento anche con i percorsi di turismo lento, un’interessante meta per turisti di prossimità e non solo” spiegano da Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto agli Enti del Terzo Settore, alle associazioni e alle parrocchie operanti nel territorio della provincia di Lecco.

Due le possibili piste di lavoro per i soggetti che vorranno partecipare al bando: la predisposizione di strumenti innovativi per valorizzare le opere artistiche ed i musei del territorio lecchese e per un’adeguata promozione turistica, anche in connessione con le filiere ricettive locali; interventi per un piano straordinario per il potenziamento dell’apertura dei luoghi di interesse storico artistico. Questa seconda pista di lavoro presenta particolari suggestioni perché potrebbe vedere il coinvolgimento di associazioni già impegnate su questo fronte e coinvolgere giovani lecchesi che potrebbero garantire un presidio qualificato degli spazi come occasione di esperienza prelavorativa.

Due fasi

L’accesso al bando prevede due fasi: la sottoscrizione di una manifestazione di interesse e successivamente l’attivazione di un avviso riservato ai soli enti che si sono candidati nella fase 1.

Gli enti del terzo settore, le associazioni e le parrocchie che desiderano candidarsi hanno tempo fino al 30 ottobre per compilare la manifestazione di interesse scaricando dal sito della Fondazione l’apposita scheda. Sono ammesse candidature del medesimo ente su più siti e sono possibili candidature di più soggetti in rete tra loro.

Ultimata la raccolta della manifestazione di interesse la Fondazione comunitaria lecchese pubblicherà un bando con scadenza 30 novembre, riservato ai soggetti che si sono candidati nella fase 1. I progetti saranno approvati entro il 31 dicembre 2021.

Già individuati i siti di interesse storico artistico da valorizzare, l’elenco è disponibile sul sito della Fondazione comunitaria del Lecchese.

Ulteriori informazioni

Per agevolare una migliore conoscenza del Bando, la Fondazione comunitaria del Lecchese organizza un incontro online per il giorno giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 17.30.

Tutti gli enti interessati potranno richiedere il link inviando una mail a: progetti@fondazionelecco.org.

Il testo del bando è disponibile sul sito https://www.fondazionelecco.org/.