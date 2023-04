Lecco, fondo di solidarietà Tari: rinnovata l’agevolazione

Il limite massimo Isee per nucleo familiare rimane 7.500 euro

Stanziati 34mila euro per il fondo di solidarietà Tari. Manzoni: “Una scelta di equità”

LECCO – Nel corso della seduta di ieri, giovedì 20 aprile, la Giunta comunale ha definito, in continuità con quanto stabilito nel 2022, i criteri delle agevolazioni da destinare alle fasce più deboli in materia di Tari per il 2023. Il fondo di solidarietà stanziato, per un totale di 34.000 euro, destina sussidi per il pagamento totale o parziale del tributo, in relazione alla condizione economica del nucleo familiare.

“Siamo tutti chiamati a sostenere economicamente i servizi che vengono erogati dal Comune, sappiamo però che ci sono famiglie che, per la loro particolare condizione socioeconomica, rischiano di dover rinunciare a beni essenziali. – spiega l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni -. Il Comune di Lecco grazie al fondo di solidarietà Tari interviene a sostegno di queste situazioni, riducendo o azzerando il contributo sulla tassa dei rifiuti. É una scelta di equità, secondo noi, necessaria che vuole riconoscere possibilità e bisogni di tutti“.

Per consentire un sostegno ampio e modulato alle esigenze della cittadinanza, sono state stabilite tre fasce per la ripartizione proporzionale del fondo, fino all’esaurimento delle risorse disponibili: per l’esenzione totale è richiesta una condizione economica Isee pari o inferiore a 3.000 euro, per l’esenzione parziale sono state stabilite due fasce, con Isee da 3.000,001 euro a 5.000 euro e da 5.000,01 euro a 7.500 euro.

Potranno presentare domanda gli intestatari del bollettino Tari residenti nel Comune di Lecco e in regola con il pagamento del tributo per il 2022. La graduatoria degli idonei sarà redatta in ordine crescente di Isee e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Maggiori informazioni e il bando saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lecco nelle prossime settimane.