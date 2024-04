Fim Cisl, confermati i suoi 4 Rsu alla Cemb di Mandello

La Fim si conferma unica organizzazione presente nella RSU

“Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto”

MANDELLO – La Fim Cisl Monza Brianza Lecco ha accolto con soddisfazione la conferma dei suoi 4 RSU presso la Cemb Spa di Mandello, l’azienda di forniture impianti industriali conta 280 dipendenti.

“La Fim si conferma unica organizzazione presente nella RSU. In particolare riteniamo importante sottolineare in questo momento in cui il tema della sicurezza è al centro dell’attenzione come in Cemb Spa esso sia trattato in modo programmatico, riconfermando accordi di miglior favore, i quali, aumentano la rappresentanza dei delegati RSU a 4 seggi e aumentando i delegati alla sicurezza (RLS) da uno a tre seggi. Per la Fim Cisl Mbl la prima forma di sicurezza rimane soprattutto la massima vicinanza possibile ai lavoratori e le lavoratrici. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto, auguriamo ai delegati, Alessio, Igor, Marco e Marco un buon lavoro supportarti dalla Fim Cisl Mbl”.