Siglato l’accordo sindacale tra gruppo Piaggio e i sindacati

Per lo stabilimento di Mandello 91 nuove assunzioni

LECCO – E’ stato siglato lunedì, l’accordo sindacale firmato tra la Dirigenza del gruppo Piaggio e i sindacati Fim-Cisl, Uilm-Uil e RSU Moto Guzzi.

L’azienda, fa sapere in una nota lo stesso gruppo Piaggio, “ha avviato un piano di assunzioni a tempo determinato per un numero massimo di 580 persone, che andranno a rafforzare l’organico degli stabilimenti del gruppo in Italia di Pontedera (PI), Mandello del Lario e Scorzè (VE) già a partire dal primo trimestre del 2022”.

Previste ad oggi 342 assunzioni a tempo determinato per il sito produttivo di Pontedera, 147 a Scorzè e 91 a Mandello del Lario.

“Gli accordi siglati con le organizzazioni sindacali – aggiunge la nota dell’azienda – consentiranno di assumere lavoratori che hanno già avuto esperienze in Piaggio nel corso degli ultimi anni, non disperdendo il patrimonio di competenze acquisite e consentendo al contempo di rispondere in modo più efficace alle mutevoli evoluzioni del mercato”.

Per la fabbrica della MotoGuzzi di Mandello sono previste anche 13 stabilizzazioni di personale già operante nel sito produttivo, oggi part time verticali e staff leasing.

“Questa intesa tiene in considerazione il valore del Plant di Mandello dove ben 91 persone nel corso del 2022 troveranno occupazione e il valore aggiunto che le assunzioni partiranno proprio da chi ha lavorato in Moto Guzzi nel triennio precedente. Questo significa che le conoscenze e le competenze servono e non possono essere disperse” sottolinea il segretario della Uilm del Lario, Enrico Azzaro.

E’ la seconda buona notizia riguardante lo stabilimento di Mandello in pochi mesi, dopo la notizia dei lavori per il rifacimento del sito produttivo e della casa museo Moto Guzzi annunciata nell’anno del centenario del marchio.

“Un atto concreto, frutto di relazioni sindacali mature, nelle quali le parti condividono insieme le scelte strategiche per il futuro dell’azienda e quindi per il bene delle lavoratrici e dei lavoratori – commentano dalla Rsu e Fim Cisl, i delegati Scanni Francesco e Francioso Giuseppe – questo accordo è, insieme al progetto di ampliamento dello stabilimento di Mandello del Lario e ai relativi investimenti, un punto di partenza che ci porterà nel corso del 2022 a verificare la possibilità di ulteriori assunzioni con l’obiettivo di consolidare l’occupazione in Moto Guzzi”.