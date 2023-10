Night Bus, web app e turisti in crescita: la bella stagione di Perledo

Importanti novità in estate per incentivare e sostenere il turismo

Perledo Night Bus attivo fino all’11 ottobre, a conferma del successo ottenuto: circa 6 mila persone a sceglierlo

PERLEDO – Anche nel piccolo, si può costruire qualcosa di grande, pochi passi alla volta. Lo ha dimostrato il paese di Perledo, protagonista di una stagione estiva con alti numeri di presenze, capace di osare introducendo importanti novità come il Perledo Night Bus, e di creare qualcosa che prima non c’era, Perledo Tourist App. Certo, al giorno d’oggi di siti e di web app dedicate al turismo ce ne sono a bizzeffe, quasi in ogni città o paese, ma per una realtà piccola come Perledo, incastonata tra lago e montagna e con meno di mille abitanti, averla non è scontato.

Già analizzando i flussi di visitatori si può comprendere la portata dei risultati raggiunti anche se, come precisa Fabio Festorazzi, sindaco di Perledo, “già l’anno scorso c’erano tanti turisti, sebbene questa stagione sicuramente il movimento sia stato maggiore. Indicativamente saremmo arrivati ai 60 mila turisti, tra maggio e settembre una media di 500 persone a notte con dei cali, come di consueto accade, a marzo, aprile e adesso a ottobre. Va detto che nel 2022, non avendo ancora introdotto la tassa di soggiorno, stimare con precisone l’affluenza era ancora più complicato”.

Presenze di visitatori in diminuzione, ma fino a un certo punto, come lo stesso primo cittadino conferma: “Il numero di turisti resta comunque alto, ed è questa una delle ragioni per cui abbia deciso di continuare a mantenere in funzione il Perledo Night Bus, almeno fino all’11 ottobre“.

Il servizio di trasporto notturno e gratuito, attivato a metà giugno, avrebbe dovuto cessare con la fine di settembre ma poi, dopo una serie di confronti anche con gli autisti e gli apprezzamenti ricevuti dai fruitori, si è deciso di estenderne la durata. I turisti che ancora si trovano o si recheranno nei prossimi giorni a Perledo potranno quindi continuare a raggiungere senza difficoltà le frazioni perledesi partendo dalla stazione di Varenna/Esino/Perledo, e viceversa. Le modalità di fruizione, così come gli orari, resteranno gli stessi delle passate settimane.

“Introdurre il Perledo Night Bus si è rivelata una scelta azzeccata – prosegue il sindaco – soprattutto proporlo in una certa fascia oraria, dalle 21 a mezzanotte, quando è difficile trovare taxi in giro. Anche i numeri sono stati superiori alle aspettative: 6 mila persone in totale, una media di 40 al giorno per 120 giorni di servizio“. Guardando alla prossima stagione, anche se sicuramente i tempi adesso sono prematuri, l’idea di riproporre il Perledo Night Bus è più vicina a farsi concreta che rimanere astratta.

Altra novità di questa stagione estiva la nascita di Perledo Tourist App, web app in inglese dove è possibile trovare informazioni a 360 gradi su Perledo, sia a livello culturale che di servizi (persino come smistare correttamente i rifiuti!), arrivando ai trasporti come Perledo Night Bus e fino al tempo libero. Una web app ancora in fase di sviluppo: “Continueremo a lavorarci questo inverno per completarla – spiega Festorazzi – e introdurremo, come già annunciato, nuove sezioni“. Già dal primo lancio qualche novità è visibile, come la sottosezione dedicata ai ristoranti e agli altri locali, e quella ‘Hiking’ per le passeggiate, ancora da implementare.

Correlato all’uso della web app, un comportamento non propriamente positivo è stato notato dal sindaco: “Nel momento in cui Perledo Tourist App è entrata in funzione abbiamo distribuito alle case vacanze gli adesivi con i QR Code per accedervi, ma non tutti i proprietari sono venuti a prenderli. Alcuni non forniscono spiegazioni ai turisti, né cartine, non li assistono durante il soggiorno. Invece, per fortuna, ci sono tanti altri che li seguono passo passo”.

Uno sguardo, ora, al futuro: “Per la prossima stagione di valutazioni da fare ce ne sono ancora tante. Sicuramente sarebbe opportuno incrementare il personale che si occupa di pulire strade e cestini perché un po’ di sporco, purtroppo, c’è sempre nei mesi di punta. Senza contare che alcune case vacanze e attività commerciali ancora non si sono allineate alle regole della raccolta differenziata, anche se sappiamo quali sono e le teniamo d’occhio”, commenta Festorazzi.

Piccole ombre che di certo non vanno a scalfire il successo di una stagione che quasi sta volgendo a termine per un paese che, nonostante le dimensioni ridotte rispetto ad altri sulla sponda orientale del lago, ha saputo dire la sua, turisticamente parlando.