Il Lago di Como sbarca a Lugano e la conquista con l’outdoor (e molto altro)

Prima volta al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze per i Comuni della sponda orientale del lago

Promossa la località Lago di Como: richieste le esperienze outdoor, ma anche tour in barca, location per congressi e matrimoni oltre a tour personalizzati

LECCO – Da un lago…a un altro: il Lago di Como è approdato con grande successo al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze di Lugano. Tutta la sponda orientale nei Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello e Abbadia ha deciso di lanciarsi in un nuovo evento e di rinnovare la collaborazione partecipando insieme, per la prima volta, alla 20° edizione della fiera svoltasi dal 3 al 5 novembre presso il Centro Esposizioni della cittadina svizzera.

Con più di 400 espositori da tutto il mondo e 20.000 visitatori, il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze è tra gli eventi leader per l’industria del turismo internazionale e rappresenta una grande opportunità per promuovere la destinazione Lago di Como, molto amata dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Lo stand dal nome ‘Lago di Como – Lake Como Experience’ ha accolto nelle tre giornate di fiera decine di operatori del settore, visitatori svizzeri e non solo. Presso lo stand era presente un team operativo coeso e rappresentativo di tutti i Comuni che ha saputo fornire informazioni esaustive ai visitatori. Lo spazio era fornito anche di uno schermo tv dove venivano proiettate le immagini delle varie località così da offrire ai visitatori un’esperienza più immersiva.

“Grazie al sostegno dell’Autorità di Bacino abbiamo potuto realizzare come gadget delle sacche in tela con il disegno di una Lucia, tipica imbarcazione del Lago di Como – racconta Tullio Cristini, presidente della Pro Loco di Colico a nome di tutti gli altri rappresentanti dell’associazione nei rispettivi paesi -. Tra le principali richieste si individuano esperienze outdoor come itinerari escursionistici e ciclabili, tour in barca, strutture ricettive di diverso livello e in luoghi suggestivi, soprattutto hotel 4 e 5 stelle per turismo di lusso, location per matrimoni e congressi, tour personalizzati del lago e per gruppi”.

Prosegue il presidente: “Non sono mancati i visitatori locali, che, nonostante siano più vicini alla sponda occidentale del Lago di Como, si sono dimostrati entusiasti di conoscere anche il ramo di Lecco, promettendo di venire a trovarci. Incontrare buyer internazionali e visitatori esterni è sempre una grande opportunità per capire in quale direzione il turismo del lago si deve muovere e su cosa si deve puntare per creare soluzioni innovative e funzionali per ampliare l’offerta turistica e consolidare i nostri punti di forza”.

Un percorso che sta pagando e che sta portando i suoi frutti: “Dopo la partecipazione per la terza volta alla fiera TTG Travel Experience di Rimini, il Salone Svizzero riconferma che la strada intrapresa è quella giusta. Attraverso la partecipazione a questi eventi siamo sempre più in grado di far conoscere il nostro territorio e di raccogliere un elevato numero di contatti di tour operator intenzionati a proporre il Lago di Como nelle loro attività“, conclude Cristini.