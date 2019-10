Il settore tessile cerca lavoratori, in dodici al corso per trovare un impiego

Al via l’Academy di Confindustria e Manpower con Limonta Spa dedicata al settore tessile

Dodici partecipanti in cerca di una nuova occupazione

LECCO / COSTA MASNAGA o– Per molti di loro, una possibilità di ricollocazione in un ambito nuovo, imparando una professione di cui il territorio oggi è in parte sguarnita e di cui le aziende de settore hanno fortemente bisogno: dodici aspiranti tessitori hanno iniziato oggi, martedì, la loro esperienza alla Confindustria Human Resources Academy, il nuovo progetto di Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con ManpowerGroup, sviluppato in partnership con Limonta SpA di Costa Masnaga.

Questa speciale ‘scuola’ di formazione parte quindi con una prima edizione che si focalizza sul settore tessile. Vi partecipano otto donne e quattro uomini, di età compresa fra i 20 e i 40 anni circa, tutti provenienti dalle province di Lecco e di Como e selezionati da Manpower. Ci sono giovani alla loro prima esperienza lavorativa, altri in cerca di una nuova occupazione.

Quasi nessuno di loro ha lavorato in passato presso un’azienda tessile, ma del resto il settore ha bisogno di nuovi ingressi non trovando oggi sul mercato le competenze che cerca.

“Il tessile abbigliamento offre opportunità di lavoro che non sempre trovano risposta – sottolinea il presidente della categoria Merceologica Tessile e Abbigliamento di Confindustria Lecco e Sondrio Sergio Arcioni – e l’elemento fondante di Confindustria Human Resources Academy è quello di partire da un’analisi sulle competenze richieste dalle imprese del territorio. Per questo siamo convinti che saprà contribuire a rispondere ai bisogni del nostro comparto, oltre che a quello di generare occupazione e favorire l’aggiornamento delle competenze, andando nella direzione della riqualificazione”.

Reskilling, per dare nuovo personale al settore

E’ un esperimento di ricollocazione di personale proveniente da altri ambiti lavorativi, o per meglio dire di “reskilling” come sottolineato da Igor Hahn, referente regionale di Manpower.

“Il progetto – ha spiegato – è un esempio concreto di come, attraverso efficaci modelli di collaborazione fra imprese e Istituzioni, sia possibile sviluppare le competenze più richieste dai distretti industriali e dar nuovo slancio all’economia locale. L’Academy del tessile in partenza consentirà infatti a persone che sono oggi fuori dal mondo del lavoro di intraprendere un percorso professionale e alle aziende di tornare ad essere sempre più competitive”.

Lezioni teoriche in aula e pratiche in azienda

Il corso prevede 252 ore complessive, divise fra aula, formazione tecnico-pratica e affiancamento passivo in azienda per 40 ore. Le lezioni introduttive in aula, che pongono le basi del Corso, sono dedicate a Principi di filatura, La tessitura, Il controllo qualità. Il percorso formativo prosegue poi con quattro moduli che riaffrontano i temi direttamente sul campo, in azienda, con: Sviluppo prodotto, Orditura, Tessitura e Controllo della qualità.

Le dodici persone coinvolte avranno tutte l’occasione di formarsi anche presso gli stabilimenti Limonta, realtà che vanta ben 125 anni di storia e 700 dipendenti, per poi giocarsi nel futuro lavorativo presso la stessa azienda o in altre realtà del settore.

“Le persone sono per Limonta un patrimonio di valore inestimabile e la necessità di introdurre in azienda nuovo personale, soprattutto in ragione di un fisiologico ricambio generazionale, è per noi un tema centrale – evidenzia il direttore delle Risorse Umane di Limonta, Stefano Losa – Con Confindustria HRA l’azienda ha la chance di inserire nuove risorse in linea con le sue esigenze e le persone coinvolte quella di proseguire con successo il percorso nel mondo del lavoro. Diciamo che la palla è in loro possesso, noi speriamo che la giochino bene e siamo con loro nella partita per offrire il nostro massimo supporto. Le premesse sono buone perché questa esperienza possa partire e svilupparsi con la soddisfazione di tutti, confermandosi un’opportunità concreta di crescita”.

Un secondo corso per l’area meccanica

Il corso Tessitura e tecnologia tessile è il primo dei due percorsi previsti nella prima fase di lancio, destinati alla formazione e riqualificazione di personale inoccupato. Il secondo sarà dedicato all’area meccanica ed elettromeccanica.

“Il nodo delle risorse umane è centrale per il sistema produttivo e la nostra Associazione affronta questo tema con una serie di iniziative destinate a fasce diverse della popolazione, spaziando dall’orientamento per i giovani e giovanissimi al sostegno agli Istituti tecnici, dall’impegno per gli ITS a iniziative come questa che, lanciata nel mese di luglio, inizia già con il coinvolgimento di un buon numero di iscritti ai quali proponiamo un percorso nuovo e complementare rispetto all’esistente” evidenzia il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva.