Settimana dei lasciti: un incontro con i notai per approfondire

Notai e Aism uniti per promuovere i lasciti testamentari

Nel lecchese un incontro gratuito a Garbagnate Monastero

GARBAGNATE – Anche il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco aderisce alla “Settimana Nazionale dei Lasciti AISM”, che propone in tutta Italia incontri gratuiti durante i quali i notai saranno a disposizione dei cittadini per spiegare e approfondire cosa prevede la legge italiana in materia di diritto successorio.

Sette giorni per promuovere la conoscenza dei lasciti testamentari solidali, offrire tutte le informazioni per tutelare gli eredi legittimi, per sensibilizzare e far in modo che i lasciti diventino una realtà sempre più tangibile.

Sul territorio di Lecco è previsto l’incontro giovedì 23 gennaio alle ore 9.00 a Garbagnate Monastero presso l’Hotel San Martino, via Europa 4, con la consulenza del dottor Alessandro Mimmo, notaio in Mariano Comense