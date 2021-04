“Carlo Salvi Stories”, l’azienda di Garlate lancia un nuovo progetto

Mantenere vive le relazioni aziendali al tempo del covid

“Valorizzare le relazioni umane che si sono distinte per autenticità e grande slancio imprenditoriale”

GARLATE – Carlo Salvi presenta un nuovo progetto tutto digitale che si svilupperà lungo i prossimi dodici mesi. L’assenza degli appuntamenti fieristici e l’impossibilità di programmare viaggi e trasferte internazionali per incontrare clienti, affiancati all’immobilismo generale del mercato, non hanno fermato l’azienda Carlo Salvi. Per celebrare le relazioni umane di cui la pandemia ci ha privati, l’azienda con sede a Garlate, lancia un nuovo progetto 100% digitale.

Si tratta del progetto Carlo Salvi Stories, che trova la sua espressione web nel portale

dedicato carlosalvistories.com e che nasce con l’intento di celebrare le virtuose collaborazioni aziendali, i successi ed i traguardi condivisi con realtà imprenditoriali italiane ed internazionali. Il progetto si focalizza sul racconto del grande valore umano e dello spirito d’impresa di quelle Persone che stanno dietro al business di un’azienda e che ne costituiscono il suo impagabile capitale umano.

Il progetto ha un imprinting narrativo: si struttura in capitoli che mettono in luce volti e parole di storyteller del settore: clienti, partner e collaboratori di Carlo Salvi S.p.A. Questo è solo il punto di partenza per costruire insieme a loro la storia dell’azienda di Garlate, che si dimostra con questa azione capace di cavalcare i più arditi trend del mondo digital.

“Nel 2020, anno così particolare in cui è venuta meno la possibilità di incontrarsi, di stringersi mani, di brindare fisicamente agli accordi presi, la nostra azienda non vuole mancare di celebrare le figure con cui collabora. Crediamo sia fondamentale valorizzare quelle relazioni umane che si sono distinte per autenticità e grande slancio imprenditoriale – commenta Marco Pizzi, Chief Commercial Officer di Carlo Salvi. – Carlo Salvi Stories vuole essere per noi un progetto che si fa portavoce di un appello all’intero settore. L’invito sta nel guardare tutti con positività e speranza al futuro e celebrare la prossimità verso i nostri interlocutori aziendali: nessuno può raccontare meglio di loro la forza della nostra relazione. Questo è il vero valore aggiunto di progetti di business di successo destinati a durare nel tempo”.

Prende così il via questa nuova ambiziosa sfida tutta lecchese che intende varcare i confini internazionali grazie al racconto delle più significative storie legate all’azienda che andranno a costituire i capitoli della narrazione. Prima fra queste, già pubblicata sul portale dedicato, è il racconto riguardante CELO Screw Technology. I successivi capitoli costituiranno la storia aziendale del 2021. L’azienda Carlo Salvi con questo progetto, primo ed unico nel settore fastners, si dimostra pioniere e capace di intercettare innovative modalità di contatto, grazie ad una visione aziendale lungimirante in un’ottica sempre più digital.