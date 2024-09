Piccole e medie imprese Lombarde prime nell’export su Amazon

Crescita del valore dell’export di oltre il 50% rispetto al 2022, Lombardia 1^ nella classifica regionale, seguono Campania, Toscana, Lazio e Veneto

Sono oltre 3.000 le PMI lombarde presenti sul marketplace. Nel 2023 hanno totalizzato vendite per oltre 1,2 miliardi di euro

LECCO – Le piccole e medie imprese lombarde hanno conquistato il podio nell’export attraverso Amazon, con un risultato che segna una crescita significativa rispetto al passato. A comunicarlo è la stessa azienda di Jeff Bezos. Con un aumento del 50% rispetto al 2022, le PMI della Lombardia hanno registrato oltre 300 milioni di euro di vendite all’estero nel 2023, aggiudicandosi così il primo posto nella classifica regionale italiana seguita da Campania, Toscana, Lazio e Veneto. Questo dato riflette non solo il dinamismo del tessuto imprenditoriale lombardo, ma anche il ruolo sempre più centrale del digitale nell’espansione delle imprese italiane.

Le oltre 3.000 PMI lombarde presenti sul marketplace hanno venduto più di 25 milioni di prodotti, segnando un incremento del 35% rispetto all’anno precedente.

A livello nazionale, le PMI italiane hanno totalizzato oltre 1,2 miliardi di euro di vendite all’estero nel 2023, con una crescita del 25% rispetto al 2022. Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Austria si confermano i principali mercati di riferimento per queste imprese. Non solo la Lombardia, ma anche Campania, Toscana, Lazio e Veneto figurano tra le regioni più virtuose per valore di export e numero di PMI attive su Amazon.

Giulio Lampugnani, Direttore Servizi Logistica e Avvio alla vendita Marketplace di Amazon EU, ha evidenziato “l’impegno dell’azienda nel supportare le PMI italiane, investendo oltre 8 miliardi di euro a livello europeo in logistica, servizi, strumenti e formazione nel 2022. In Italia, programmi come ‘Accelera con Amazon’ e la vetrina ‘Made in Italy’ continuano a spingere la digitalizzazione e l’internazionalizzazione del business italiano, contribuendo alla crescita economica del Paese”.

“Digitalizzazione, crescita delle competenze, internazionalizzazione delle aziende italiane, promozione del Made in Italy e sostenibilità sono le leve fondamentali per moltiplicare l’impatto positivo di Amazon in Italia. L’azienda ha grande fiducia nel Sistema Italia e, continuerà a collaborare con le istituzioni per favorire la competitività, l’accesso all’innovazione e la crescita economica del Paese”, fanno sapere da Amazon.