Settore del Wedding, un workshop digitale promosso dalla Regione

Fino al 20 luglio possibile presentare le domande per partecipare al workshop digitale sul Wedding

L’assessore Magoni: “Il rilancio del turismo passa anche dal settore dei matrimoni ed eventi privati”

MILANO / LECCO – Sino al 20 luglio è possibile presentare le domande per poter partecipare al workshop digitale sul Wedding, organizzato da Regione Lombardia.

L’evento B2B si terrà i prossimi 26 e 27 ottobre e sarà completamente dedicato al comparto wedding. Saranno messe a disposizione degli operatori turistici lombardi 20 postazioni ed un’agenda di appuntamenti prefissati con buyer internazionali. Il workshop avrà lo scopo di presentare ai principali buyer target MICE e Wedding provenienti da Europa, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Canada ed Emirati Arabi, le destinazioni e le relative offerte turistiche.

“Il rilancio turistico della Lombardia – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – passa anche attraverso un settore importante come quello dell’organizzazione dei matrimoni e degli eventi privati. Un mercato che in Lombardia vale oltre 5 miliardi, dando lavoro a 10.000 aziende (Dati Fermep, Federazione matrimoni ed eventi privati). Numeri importanti, che dimostrano come il nostro territorio, grazie a luoghi e paesaggi incantati, sia la cornice ideale per celebrare dei momenti da ricordare per sempre. Proprio per questo il nostro obiettivo è valorizzare il prodotto turistico ‘wedding ed eventi’. Formazione, competenza, cura del particolare ed attenzione ai dettagli dei nostri professionisti saranno le armi vincenti per far diventare la Lombardia la prima destinazione italiana per il wedding”.

Per manifestare l’interesse a partecipare occorre aderire alle procedure pubblicate nella relativa scheda iniziativa, a cura di Explora spa, sulla piattaforma Ecosistema Digitale Turistico (EDT).

Per ogni informazione sul workshop è possibile consultare il link https://explora.in-lombardia.it/workshop-wedding-26-27-ottobre/