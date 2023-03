Attìvati: al via un percorso di avvicinamento al lavoro

La proposta dei comuni di Barzio, Cassina e Cremeno in collaborazione con La Fucina

LECCO – Giovani in cerca di lavoro eppure gli esercenti restano senza personale, anche l’altopiano valsassinese subisce questa situazione che condiziona non poco la potenzialità ricettiva del luogo. E’ per questo motivo che, superando slogan e facili etichette, il Comune di Cremeno lancia “Attìvati per il territorio. Percorso di avvicinamento al mondo del lavoro”.

In collaborazione con La Fucina – Associazione culturale APS, e col patrocinio dei Comuni di Barzio e Cassina Valsassina, Cremeno ha riunito gli operatori del commercio, della ricezione e del turismo e insieme propongono una esperienza gratuita che permetta ai cittadini interessati ad un impiego stagionale di acquisire competenze teoriche e pratiche sul mondo del lavoro, e che consenta anche di sentirsi utili al territorio.

Si tratta di un vero e proprio corso, totalmente gratuito per i partecipanti perché il costo verrà coperto dalle amministrazioni e dagli esercenti. L’esperienza – sette incontri complessivi con sede in villa Carnevali – si struttura in due serate motivazionali per riflettere su tematiche quali il lavoro inteso come valore, la conoscenza delle proprie attitudini, l’importanza della relazioni; seguiranno lezioni con docenti accreditati in ambito sicurezza, igiene, elementi di caffetteria e sala. I momenti di formazione serviranno anche a corsisti e operatori commerciali per entrare in contatto e conoscersi, e al termine vi sarà la possibilità di fare esperienza con esercitazioni pratiche.

L’iniziativa si rivolge principalmente a 18-25enni residenti nell’Altopiano, a cui verrà data la priorità nelle iscrizioni, ma non preclude la partecipazione a giovani di altri Comuni o a cittadini con più di 25 anni. Per candidarsi c’è tempo fino al 1° aprile compilando la domanda al seguente link https://forms.gle/Kz56qDRGZGsSHVvPA. Per ogni altra informazione si può mandare una mail a lafucinaac@gmail.com.