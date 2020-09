LIVE – Affluenza alle urne: elezioni comunali 2020 e Referendum Costituzionale

LECCO – I dati relativi all’affluenza alle urne in queste elezioni comunali nei sette comuni lecchesi chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco, che sono: Lecco, Ballabio, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario e Sueglio. E i dati dell’affluenza al Referendum Costituzionale indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.

AFFLUENZA ELEZIONI COMUNALI 2020

DOMENICA LUNEDI ore 12 ore 18 ore 23 ore 15 LECCO 17,23% BALLABIO 18,23% CALCO 16,24% ESINO LARIO 12,80% LA VALLETTA BRIANZA 15,45% MANDELLO DEL LARIO 17,65% SUEGLIO 12,20%

AFFLUENZA REFERENDUM COSTITUZIONALE