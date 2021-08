Alben. Si infortuna sulla ferrata “Maurizio”, soccorso un 53enne

OLTRE IL COLLE (BG) – Allertamento sabato 7 agosto verso mezzogiorno, da parte di Soreu delle Alpi, per la VI Delegazione Orobica del Cnsas: un alpinista si era infortunato mentre si trovava sulla ferrata “Maurizio”, in Alben, e aveva riportato la sospetta frattura di una spalla. Insieme a un’altra persona si trovava a circa 1850 metri di quota, all’uscita del primo troncone della ferrata, su una cresta, all’attacco del secondo troncone.

L’elisoccorso di Bergamo di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è partito e ha effettuato un sorvolo ma le condizioni di visibilità non consentivano di avvicinarsi. Allora si sono organizzate le squadre territoriali di Oltre Il Colle e Clusone. I tecnici sono stati imbarcati e portati nei punti in cui era possibile sbarcarli; alcuni sono partiti dal basso e altri dall’alto e hanno raggiunto l’infortunato. I due alpinisti sono stati messi in sicurezza e accompagnati a valle fino all’ambulanza; l’uomo infortunato, un 53enne, è stato infine trasportato in ospedale. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.