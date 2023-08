Arrampicatori bloccati in parete, mobilitati elisoccorso e soccorso alpino

VALMASINO (SO) – Intervento ieri sera, giovedì, alle 19 in Val di Mello. I tecnici della Stazione di Valmasino hanno recuperato due giovani, uomo e donna, bloccati in parete a causa del forte temporale che ha interessato la zona. Non riuscivano a proseguire e tantomeno a scendere, quindi hanno chiesto aiuto.

Le squadre territoriali del Soccorso alpino sono partite subito; nel frattempo le condizioni meteorologiche sono migliorate ed è intervenuto anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato i due arrampicatori con il verricello. Pronti in piazzola una squadra del Cnsas con quattro tecnici della Stazione di Valmasino e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, per eventuale supporto alle operazioni di recupero.

I tecnici del Soccorso alpino sono in grado di effettuare interventi complessi in qualsiasi contesto, in ogni momento dell’anno e anche quando l’elisoccorso non può intervenire, grazie a griglie d’accesso che richiedono competenze alpinistiche notevoli e ai continui addestramenti a cui partecipano, per essere sempre in grado di garantire l’efficienza, oltre alla sicurezza dei soccorritori e delle persone soccorse.