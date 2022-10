COLVERDE – Ennesima tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre, a Colverde, in Provincia di Como. Un operaio di 40 anni è morto sepolto in uno scavo: stava lavorando in un cantiere in via Giacomo Leopardi quando il terreno è improvvisamente ceduto.

Sul posto intorno alle 16.20 sono intervenuti i soccorritori e i Vigili del Fuoco di Appiano Gentile e Como: purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti i Carabinieri.