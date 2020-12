COMO – Tragedia nell’armeria Corti di Viale Lecco, a Como. Un giovane di 30 anni ha perso la vita, ferito da un colpo di arma da fuoco. E’ successo poco prima delle 11.

Sul posto in codice rosso si sono precipitati i soccorsi e le forze dell’ordine ma purtroppo per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Da chiarire le cause dell’incidente fatale: stando a quanto appreso non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo. Indagano i Carabinieri.