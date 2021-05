Dazio. Cade durante una gara di corsa in montagna, soccorso un 50enne

DAZIO (SO) – La Stazione di Morbegno della VII Delegazione Cnsas di Valtellina – Valchiavenna, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, è intervenuta ieri, domenica 9 maggio, intorno alle ore 11, per una persona precipitata. Si trattava di un corridore scivolato durante una gara di corsa in montagna su un passaggio abbastanza tecnico, in cui ci sono delle roccette.

L’uomo è precipitato per una trentina di metri e ha riportato diversi traumi. Arrivati sul posto, i soccorritori lo hanno messo in sicurezza; sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Milano. L’infortunato è stato recuperato e trasportato in ospedale a Sondrio. L’intervento è finito alle 13.30.