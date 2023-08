Diciottenne denunciato per rapine, incendio auto e danneggiamenti

AROSIO – Nel corso della giornata di martedì 8 agosto in seguito ad un’immediata attività investigativa condotta in collaborazione tra i militari della Tenenza di Mariano Comense, della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba e del NOR – Aliquota Radiomobile, un 18enne di origini straniere con numerosi precedenti di Polizia è stato denunciato per due rapine, un incendio doloso e un danneggiamento.

Le indagini sono state condotte attraverso l’esame dei filmati delle varie telecamere di videosorveglianza, la raccolta delle denunce delle vittime e delle testimonianze.

Il 18enne si sarebbe reso responsabile di un danneggiamento ad un auto, avvenuto nella notte del 4 agosto all’esterno di un locale pubblico ad Arosio e dell’aggressione al proprietario del veicolo. Nella notte del 6 agosto si sarebbe reso responsabile, sempre ad Arosio, di una violenta rapina ai danni di un 20enne, sempre all’esterno di un locale pubblico; nella notte dell’8 agosto si sarebbe reso responsabile di un’altra violenta rapina ai danni di un suo coetano e subito dopo avrebbe incendiato un auto all’esterno di un locale pubblico, usando del liquido infiammabile.

I militari intervenuti nelle diverse occasioni, hanno subito raccolto le testimonianze ed effettuato i repertamenti, tutte attività che hanno permesso di identificare e denunciare il 18enne all’Autorità Giudiziaria.