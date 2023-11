Dramma a Morbegno. Morto un 59enne investito da un treno

La tragedia si è consumata nella serata di martedì

MORBEGNO – Dramma nei pressi della stazione di Morbegno nella serata di ieri, martedì, dove un uomo di 59 anni è stato investito mortalmente da un treno proveniente da Tirano.

La tragedia si è consumata all’altezza del passaggio a livello di via Ganda. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: automedica, ambulanza ed elisoccorso di Sondrio ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri. Non si esclude che si sia trattato di un gesto estremo.

L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla linea ferroviaria Tirano – Milano con diverse corse cancellate e ritardi.