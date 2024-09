Due motociclisti morti in un giorno sulle strade di Bergamo

Le vittime sono Yemlal El Arbi e Simone Monzio Compagnoni, entrambi 33enni

El Arbi è morto sabato mattina in via Petrarca; Monzio Compagnoni è deceduto venerdì sera lungo via per Grumello

BERGAMO – Due incidenti stradali mortali avvenuti nel giro di poche con vittime due giovani motociclisti. E’ questo il drammatico bilancio di quanto accaduto tra venerdì e sabato sulle strade di Bergamo. Yemlal El Arbi e Simone Monzio Compagnoni, entrambi 33enni, sono le vittime di queste tragedie.

Yemlal El Arbi, originario di Osio Sotto, è morto nella mattinata di sabato in pieno centro, in via Petrarca scontrandosi con un’auto. El Arbi lascia la moglie e il figlio piccolo.

Il secondo incidente, che ha strappato alla vita Simone Monzio Compagnoni, è avvenuto venerdì sera, poco dopo le 20, in via per Grumello. Monzio Compagnoni, residente a Canonica d’Adda, stava percorrendo la strada da Lallio verso il centro di Bergamo quando si è scontrato con un’auto, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Le circostanze esatte di entrambi gli incidenti sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità.