È Elia Baraldi il giovane alpinista erbese scomparso sul Bianco

ERBA – È Elia Baraldi, 19 anni, l’alpinista erbese scomparso nella serata di ieri, domenica, sul Monte Bianco dopo essere precipitato per centinaia di metri.

Stando a quanto appreso pare che Elia fosse al Bianco in compagnia di altri tre amici per affrontare – in due cordate – la salita lungo la Cresta del Brouillard, sul Pilastro Rosso. Parrebbe che il giovane alpinista sia precipitato a quota 4.600 metri, ma è ancora da chiarire la dinamica esatta degli eventi.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte del compagno di cordata. Il corpo di Elia è stato recuperato nella mattinata di oggi, lunedì. Sul posto, per il riconoscimento, si è portato nel pomeriggio il padre, Paolo Baraldi, anche lui alpinista e conosciuto in città per essere il Direttore del coro Segrino Singers, ex Gruppo Vocale Città di Erba del quale era membro lo stesso Elia.

Elia viveva a Erba con il papà e la mamma Elisabetta Molteni, a luglio aveva sostenuto l’Esame di Maturità al Liceo Teresa Ciceri. Appassionato di montagna e con il sogno di diventare Guida Alpina era anche amante della fotografia: i suoi scatti sono ‘collezionati’ sulla pagina facebook Rocksclick.