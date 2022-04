Fara Gera, auto nell’Adda. Morta 44enne, arrestato il compagno

FARA GERA D’ADDA – Drammatica vicenda quella che si è consumata nella serata di ieri a Fara Gera d’Adda, nella bergamasca: un’auto con a bordo una coppia è uscita di strada finendo nel fiume Adda.

L’uomo è riuscito a salvarsi raggiungendo la riva a nuoto, la donna invece, 44 anni, è stata recuperata dai soccorsi ormai priva di vita. Quanto accaduto, per gli inquirenti potrebbe non essere solo un tragico incidente stradale: i carabinieri, infatti, dopo aver ascoltato in caserma il compagno, 49 anni, lo hanno arrestato. Omicidio volontario aggravato sarebbe l’accusa mossa nei suoi confronti.