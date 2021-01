GORDONA (SO) – Incidente mortale in montagna ieri, 26 gennaio, nella zona della Valle della Forcola: intorno alle 13.30 la Stazione di Chiavenna del Cnsas è stata allertata per il mancato rientro di un uomo di 63 anni, F.D. le iniziali. Sono partite subito le ricerche: l’uomo era uscito per un’escursione e aveva lasciato l’auto in località Menarola, a 900 metri di quota, e poi aveva proseguito a piedi.

La presenza di tracce sulla neve ha facilitato le operazioni e poco dopo, lungo un sentiero, alla quota di circa 1300 metri, l’uomo è stato individuato. Era scivolato in un canale di neve e ghiaccio per quasi 300 metri, la caduta è stata fatale. I soccorritori hanno recuperato la salma con l’aiuto dell’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) di Sondrio; a supporto, erano presenti anche i tecnici della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Cnsas, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco con l’elicottero. Il recupero è stato difficoltoso, a causa della particolare conformazione del canale. L’intervento si è concluso intorno alle 17.30.