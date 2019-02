L’impresa è stata compiuta dall’atleta Salomon un anno fa

“Troll Wall” è il titolo del docufilm che mostra la prima discesa sugli sci della ripida Fiva Route

TROLLTIND (Norvegia) – Un video pazzesco quello pubblicato da Salomon Tv che vede protagonista l’atleta Salomon Kilian Jornet Burgada. “Troll Wall”, questo il titolo del documentario che mostra la prima discesa sugli sci della ripida Fiva Route (Trolltind) in Norvegia, che Jornet ha completato un anno fa, nel febbraio 2018.

“Il tracciato che percorre la Fiva ha attirato la mia attenzione sin da quando mi sono trasferito in Norvegia, ma mi ci sono voluti più di due anni per trovare il giorno perfetto per tentare la discesa – spiega Jornet – Questo breve documentario racconta la discesa e anche parte della storia di come ho iniziato a sciare e perché è uno sport che mi interessa così tanto”.

Il Troll Wall (Trollveggen in norvegese) è la parete verticale più alta d’Europa ed ha una pendenza che si estende in 1.100 metri, sulla parete nord del Trolltindan (1.788 metri), situata nella valle di Romsdalen in Norvegia. Sul lato destro della parete rocciosa si trova la Fiva, una via mitica nella storia dell’alpinismo norvegese. Con 1.700 metri di lunghezza e con un’inclinazione media tra i 55º e 60º, è l’unica via sulla parete rocciosa non verticale. Per anni, è stato tra gli obiettivi di molti sciatori e alpinisti.

VIDEO