PONTOGLIO – Incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda in via Palazzolo, a Pontoglio (Brescia) dove una donna di 61 anni è stata investita da un muletto.

L’allarme è scattato alle 10.30, in posto in codice rosso l’ambulanza, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, l’elisoccorso, l’automedica e l’Ats.

La donna è stata trasferita in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo con un trauma ad un piede.