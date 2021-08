Merone, si installano due nuovi dissuasori di velocità

MERONE – Verranno installati nei prossimi mesi i due nuovi dissuasori di velocità su via Roma e via Volta.

Alla fine della scorsa settimana, infatti, il Comune di Merone ha disposto l’acquisto e l’installazione di due “speedbox”, dissuasori di velocità, nei quali può essere posizionato un rilevatore di velocità per accertare eventuali infrazioni e della cartellonistica annessa. Quasi 5 mila euro l’importo della spesa.

Il provvedimento è stato preso a seguito delle numerose segnalazioni giunte agli Uffici comunali da parte dei residenti delle due vie: a preoccupare è l’alta velocità con cui auto e moto transitano sulle strade determinando situazioni di pericolo e di rischio anche per le persone e i pedoni.

“Abbiamo effettuato diversi sopralluoghi per accertarci della reale situazione – ha spiegato il sindaco Giovanni Vanossi -. Effettivamente si tratta di due strade dove i veicoli transitano ad alta velocità, anche nelle ore notturne. Abbiamo ipotizzato soluzioni alternative, come dossi e strisce sonore, ma proprio a causa della vicinanza alle case non abbiamo potuto realizzarle”.

Unica alternativa, dunque, il posizionamento delle due colonnine che verranno collocate nei prossimi mesi a seguito dell’ispezione del comandante della Polizia Locale al quale spetta l’individuazione dei due punti esatti.