MILANO – Incendio in appartamento a Milano in via Vespri Siciliani. Coinvolte 17 persone soccorse e valutate dal personale sanitario di Areu intervenuto sul posto in maxi emergenza. Otto i pazienti ospedalizzati per intossicazione da fumi, una signora di 84 anni è inciampata ferendosi al volto. Pe gli altri nove pazienti non si è reso necessario il ricovero.

Sul posto sono intervenute due automediche, sette ambulanze, un mezzo di coordinamento Areu e i Vigili del Fuoco con le Forze dell’Ordine.