Monza, mangiano torta alla marijuana: universitari ricoverati in ospedale

MONZA – Preparano una torta alla marijuana ma e finiscono intossicati in ospedale. E’ successo questa notte, quando i carabinieri della Compagnia di Monza sono intervenuti in una casa del capoluogo brianzolo a seguito della segnalazione del 118 di un intervento per intossicazione alimentare.

Giunti sul posto, i militari hanno subito intuito che la cena organizzata dagli otto studenti universitari, di cui quattro frequentati la facoltà di Medicina, aveva preso una “strana” piega.

Alla vista delle divise, alcuni infatti apparivano smarriti con vuoti di memoria e difficoltà a esprimersi mentre qualcuno si sarebbe limitato a dire di vedere fantasmi. Alcuni di loro sono stati presi in carico dal personale sanitario, presente sul posto con due ambulanze e l’automedica e trasportati al San Gerardo di Monza per sospetta intossicazione.

Altri invece hanno rifiutato le cure.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari per arrivare a una ricostruzione più completa dei fatti.