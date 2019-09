Perde l’orientamento e scivola, recuperato un cercatore di funghi

Intervento in Val Brembana, recuperato un 78 di Varedo

Soccorritori al lavoro per tutta la notte, l’uomo non è in pericolo di vita

PIAZZA TORRE (BG) – E’ finito all’alba l’intervento che stanotte ha impegnato la stazione di Valle Brembana del Soccorso alpino. Nella serata di domenica è arrivata la chiamata di allertamento per il mancato rientro di un cercatore di funghi, un uomo di 78 anni di Varedo (MB).

Era uscito in tarda mattinata per il suo giro. L’ultimo contatto è stato nel pomeriggio, con una telefonata alla moglie, alla quale aveva detto di avere perso l’orientamento ma che sarebbe comunque rientrato. Poi le comunicazioni si sono interrotte. Dopo l’attivazione, sono partite le squadre, con una decina di soccorritori e un sanitario. Lo hanno localizzato, l’uomo gridava aiuto e quindi era cosciente. Era scivolato per un centinaio di metri e aveva diversi traumi.

I soccorritori lo hanno raggiunto, stabilizzato e immobilizzato, poi portato sul sentiero. Sul posto anche ambulanza, elicottero del 118 e vigili del fuoco. L’intervento è finito poco dopo le 4 di stamattina.