Pusiano. I ‘canguri’ dell’Isola dei Cipressi sequestrati e trasferiti in Toscana

I primi due esemplari di wallaby erano stati introdotti sull’isola 30 anni fa. La colonia di 13 esemplari trasferita

La normativa vigente vieta la detenzione di questi animali, considerati pericolosi anche per ragioni sanitarie

PUSIANO – Dopo 30 anni i ‘canguri’ dell’Isola dei Cipressi, al largo di Pusiano, sono stati ‘sfrattati’. Alle prime luci dell’alba di martedì 10 ottobre il Nucleo Carabinieri Cites di Ponte Chiasso e i militari del Gruppo Forestale della Provincia di Como e Lecco hanno dato esecuzione alla confisca e al trasferimento di 13 esemplari di wallaby (Macropus rufogrisesus) detenuti illecitamente sull’Isola dei Cripressi.

Le operazioni si sono svolte con l’ausilio di personale altamente specializzato a salvaguardia della sicurezza e del benessere degli animali, trasferiti in Toscana in una struttura idonea alle loro esigenze convenzionata con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Si chiude così una lunga vicenda giudiziaria, iniziata anni fa. La normativa vigente infatti vieta la detenzione di questi animali, considerati pericolosi anche per ragioni sanitarie. I proprietari dell’isola hanno provato ad opporsi al provvedimento emesso dal Tribunale di Como ma il ricorso presentato è stato respinto dalla Corte di Cassazione.

I wallaby, piccoli marsupiali simili a canguri, sono nativi dell’Oceania centrale e meridionale. Sull’isola dei Cipressi erano stati introdotti negli anni ’90, erano due esemplari che nel tempo hanno creato una vera e propria colonia. 13 in totale gli animali catturati dai militari tramite l’ausilio di reti e trappole.

La norma definisce la pericolosità degli animali, non solo in stretta correlazione alla loro aggressività, ma anche a precise ragioni di ordine sanitario. Si vuole sempre più evitare il contatto diretto tra uomo ed animale selvatico al fine di impedire potenziali rischi alla salute pubblica in conseguenza al salto di specie di virus e patologie, come probabilmente già accaduto con il covid.

Gli esemplari, assicurano gli esperti, saranno liberi di condurre una vita tranquilla ed in linea con le loro esigenze.