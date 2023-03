Scontro tra due auto a Verceia (SO), coinvolti due passeggeri

VERCEIA (SO) – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, sulla ss36 all’altezza di Verceia, in provincia di Sondrio. Traffico provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni per un sinistro che ha coinvolto due auto e relativi passeggeri, un uomo di 49 anni e una donna di 48.

Stando alle prime ricostruzione, i veicoli si sarebbero scontrati frontalmente nella Galleria Monti di Campo, anche se le cause sono ancora da accertare. In codice giallo i due passeggeri, trasportati all’Ospedale di Chiavenna. Sul posto squadre Anas, 118 e forze dell’ordine per gestire l’incidente e consentire quanto prima il ripristino della normale circolazione. Allertati anche Carabinieri di Chiavenna e Vigili del Fuoco di Sondrio.