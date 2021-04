Sesto S. Giovanni: aggredisce una giovane nel sottopasso della metro. Arrestato

SESTO S.G. – I Carabinieri di Sesto San Giovanni, durante un servizio di controllo venerdì notte, stavano transitando lungo la strada che costeggia il sottopasso della Stazione Metropolitana di Sesto Rondò quando, hanno notato una persona, che, d’improvviso, ha iniziato una folle corsa, in direzione opposta all’arrivo della gazzella dell’Arma.

Decisi a bloccare l’uomo, i militari si sono messi al suo inseguimento e, sorpassate le scale d’ingresso pedonale al sottopasso, hanno sentito delle urla di una donna, che incitava i Carabinieri a bloccare l’uomo.

Gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccare lo straniero, di origini egiziane, prima che riuscisse a dileguarsi definitivamente tra i condomini della zona.

Qualche istante prima dell’arrivo dei carabinieri, l’uomo aveva aggredito una 19enne che stava rientrando presso la propria abitazione a Milano. La vittima era stata, di fatto, bloccata e costretta contro il muro del sottopasso, nonostante, conscia di essere seguita e pensando di subire una rapina, aveva lasciato cadere appositamente il proprio portafoglio.

Tuttavia, l’aggressore aveva altri obiettivi e, raggiungendo la donna, è riuscito a fermarla e palpeggiarla in varie parti del corpo, venendo interrotto nella sua azione dal passaggio di controllo dei militari.

Lo straniero è stato, dunque, tratto in arresto per violenza sessuale ed accompagnato presso la casa circondariale di Monza, a disposizione della Procura di Monza per la richiesta di convalida dell’arresto.