SOMMA LOMBARDO (VA) – Grave infortunio sul lavoro a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Colpita da un oggetto una donna di 51 anni, mentre lavorare in un’azienda in località Coarezza, provocandole un trauma cranico e un trauma al volto.

Stando alle prime ricostruzioni l’arnese, pesante circa 4 kg, sarebbe caduto dall’alto. Tali le ferite riportate da richiedere il trasporto urgente della donna all’ospedale di Varese. Sul posto intervenuti elisoccorso, ambulanza, Carabinieri e ATS.