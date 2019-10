E’ successo intorno alle 5, l’uomo aveva 75 anni

Salvo il fratello che abitava con lui

TRAONA (SO) – Dramma questa mattina presto a Traona, in Provincia di Sondrio: un uomo di 75 anni ha perso la vita intossicato in un incendio divampato in casa. Illeso invece il fratello che abitava con lui.

E’ successo intorno alle 5, da chiarire con esattezza cosa sia accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sondrio e Morbegno e i Carabinieri.