Valfurva. Alpinista di 46 anni muore precipitando nei pressi del rifugio Payer

La tragedia si è consumata all’alba, intorno alle 5.30

VALFURVA – Tragedia in montagna all’alba sull’Ortles, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita precipitando per diverse centinaia di metri.

L’incidente si è verificato verso le 5.30 di questa mattina, domenica, in localidtà Solda nel territorio comunale di Valfurva, nei pressi del rifugio Payer, posto a 3.905 metri sulla cresta rocciosa tra il passo e la cima di Tabaretta; punto d’appoggio importante per la frequentata e via normale all’Ortles.

Sul posto sono intervenuti: soccorso alpino di Solda, Guardia di finanza ed l’elisoccorso, ma senza poter fare nulla. Infatti, lo staff tecnico-medico una volta raggiunto l’uomo ha potuto solamente constatare il decesso del 46enne. A dare l’allarme sarebbe stato un compagno di escursione, anch’egli caduto, riportando solo qualche ferita. Ancora da stabilire la dinamica di quanto successo.