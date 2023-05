Valle Brembana. Altro week-end con ‘Le Erbe del Casaro’

OLMO AL BREMBO (BG) – Continuerà anche questo week-end la rassegna ‘Le Erbe del Casaro’, dedicata alle erbe spontanee e formaggi tipici della Valle Brembana. Un viaggio tra natura, sapori e borghi, ma anche arte e tradizioni dell’alta valle, dal 2 al 4 giugno.

Si comincerà venerdì 2 giugno, quando la via porticata di Averara ospiterà il concerto del gruppo Finisterre Quartet che proporrà un connubio di folklore, modernità e improvvisazione.

Sabato 3 giugno giornata fitta di appuntamenti: a Mezzoldo, la passeggiata ‘Andar per erbe’ porterà alla ricerca delle erbe alimurgiche utilizzabili in cucina o con valore curativo, accompagnati dal fitopreparatore Bellini; che nel pomeriggio presso la sala polivalente parlerà nell’incontro ‘L’erboristeria oggi’ di modalità estrattive delle erbe: i partecipanti impareranno come preparare infusi, succhi, decotti, tinture madre, gemmoderivati ed estratti fluidi.

Cusio sarà lo scenario del laboratorio esperienziale ‘Erbe e cucina naturale’, dopo una breve escursione guidata per la raccolta di fiori ed erbe spontanee con Francesca Ceraudo. A Santa Brigida, visita all’azienda agricola di Mattia Salvini per assistere a trasformazione, lavorazione e stagionatura di formaggi e salumi; visita alla stalla e assaggi di prodotti.

Dedicato ai bambini, a Piazza Brembana, il laboratorio musicale interattivo di body percussion ‘Il suono del tuo corpo e della natura’ a cura di Progetto AriTmica, appuntamento che culminerà in un concerto interattivo. A chiudere la giornata, a Olmo al Brembo presso l’Antica Segheria Pianetti, prima la presentazione del libro ‘Madreselva’, ambientato in Alta Valle Brembana nel XV secolo, a cura dell’autore L. Navoni; poi, dalle 19.30, l’apericena ‘Happy casaro’ a base di prodotti locali accompagnato dalla musica live del gruppo Baraccone Express.

Domenica 4 giugno a Cusio si andrà ‘Alla scoperta delle erbe spontanee’ con l’esperta fitopatologa Marilisa Molinari; si fa ‘Forest Bathing’, esercizio fisiologico e psicologico di riconciliazione con la natura e, attraverso essa, con sé stessi; e si cucina con le erbe spontanee (dimostrazione a cura di Alessandra Sacco di BGreen Home, seguiranno degli assaggi).

Nel pomeriggio ci si sposterà a Santa Brigida, dove si replicherà la visita all’azienda agricola di Mattia Salvini, e a Olmo al Brembo, presso l’info-point dell’Antica Segheria Pianetti, per l’appuntamento di ‘Autoproduzione di cosmetica creativa con piante aromatiche’ in compagnia di Milena Gualtieri di Liberi Sogni: tritando, schiacciando e mescolando si otterranno prodotti naturali per un sano utilizzo sul corpo. Dedicata alle famiglie l’attività ‘Fate e gnomi del bosco’, a Cusio, percorso ludico che si articolerà in una caccia al tesoro incentrata sul recupero dei colori e del potere del bosco. Fuori programma, al teatro di Piazza Brembana andrà in scena ‘OL FANTASMA DOL POER PIERO’, spettacolo teatrale dialettale della compagnia di San Pietro d’Orzio.

Per info e prenotazioni: 348 1842781 o info@altobrembo.it. Per consultare il programma: www.erbedelcasaro.it.