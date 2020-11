Lettera. Una mamma ringrazia il personale del punto tamponi dell’ospedale di Lecco

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo le poche e semplici righe di ringraziamento di una mamma che nei giorni scorsi si è recata al punto tamponi dell’ospedale Manzoni di Lecco con i suoi figli.

“Nei giorni scorsi sono stata al punto tamponi dell’ospedale di Lecco per fare il test ai miei figli e ho pensato di scrivere queste poche righe per ringraziare tutto il personale per la professionalità dimostrata anche sotto il profilo umano. Pur in un momento di difficoltà, con ingenti flussi di persone da gestire, tutto il personale – dal primo all’ultimo – è riuscito ad alleviare i disagi (fisiologici) delle attese grazie a tanta gentilezza. A volte, più importante di ciò che si dice è come lo si dice. Per quel che può valere volevo ringraziarvi tutti e farvi i miei complimenti”.

Lettera firmata