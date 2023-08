Omicidio Calolzio. Alessandro Ratti (BeneComune): “Servono risposte reali”

Alessandro Ratti del gruppo civico Calolziocorte BeneComune

“È tempo di smetterla con il circolo vizioso e trasformare la stanchezza in una spinta per un autentico cambiamento

CALOLZIOCORTE – A seguito dell’omicidio avvenuto alla stazione di Calolziocorte, riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Alessandro Ratti del gruppo civico Calolziocorte BeneComune.

“La tragedia di oggi (ieri, ndr) in stazione richiede risposte reali, non solo colpevolizzazioni delle politiche passate. Promesse di cambiamento sono state fatte, ma le parole senza azioni rimandano alla triste verità di ‘tutto cambia perché nulla cambi’. La comunità è stanca di articoli autocelabrativi inutili e selfie da bar. Vogliamo leggere di Calolzio come una città più sicura, sostenuta da misure efficaci e partecipazione attiva. È tempo di smetterla con il circolo vizioso e trasformare la stanchezza in una spinta per un autentico cambiamento”.