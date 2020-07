Retesalute, Milani (Airuno): “Anche la Provincia deve ripianare il debito pregresso”

AIRUNO – Includere la Provincia tra i soci tra cui spalmare i debiti precedenti e revisionare, tramite una società di consulenza, i bilanci dell’azienda speciale dal 2015 al 2019. Sono queste le specifiche che il Comune di Airuno ha chiesto ai soci di Retesalute durante l’incontro tra i sindaci tenuto settimana scorsa. Con una nota, che pubblichiamo integralmente, il sindaco Alessandro Milani ha voluto rendere chiara e manifesta la posizione di Airuno sulla vicenda Retesalute.

Gentile Direttore,

Con la presente e come Comune di Airuno, vorrei ribadire con questa nota il nostro pensiero sulla vicenda di ReteSalute, a seguito dell’assemblea congiunta dei Sindaci del meratese e casatese tenutasi in settimana a Casatenovo, affinché la nostra posizione sia ben chiara e nota a tutti i colleghi.

La considerazione che i debiti precedenti dell’Azienda Speciale non vengano accollati ai Comuni Oggionesi ci trova concordi ma che il tutto venga ricondotto alle percentuali delle quote societarie della composizione azionaria precedente, ovvero includendo la Provincia.

Per quanto riguarda l’accantonamento delle risorse a bilancio, questa decisione è stata assunta secondo il principio della prudenza, ma è subordinata ai tempi e al parere tecnico del Segretario Comunale e degli Uffici preposti.

Riteniamo inoltre che per evitare ulteriori errori nella stesura del bilancio e degli accantonamenti conseguenti, si proceda con urgenza e tramite apposita società di consulenza, alla revisione complessiva dei bilanci dell’Azienda Speciale dal 2015 al 2019, al fine di verificare con certezza quanto sia realmente accaduto.

Ci tengo a sottolineare che i cittadini di Airuno e Aizurro sappiano che l’Amministrazione Comunale, in tutta questa complessa vicenda di ReteSalute, si batterà sempre per difendere l’interesse di tutti i cittadini e che vigilerà attentamente affinché le risorse economiche pubbliche vengano sempre salvaguardate e ben spese, secondo ragione e reale necessità nell’ambito del settore Sociale.

Alessandro Milani

Sindaco di Airuno