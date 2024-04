50&Più Lecco: rinnovato il Consiglio, Eugenio Milani confermato presidente

L’assemblea elettiva si è svolta presso la sede di Confcommercio Lecco

LECCO – L’assemblea elettiva di 50&Più Lecco, che si è svolta martedì 16 aprile presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi a Lecco, ha visto il rinnovo delle cariche. Il nuovo Consiglio Provinciale di Lecco resterà in carica per il quinquennio 2024-2029 e sarà composto da Eugenio Milani, Gianbattista Valseschini, Guglielmo Binda, Laura Agosti, Giovanna Galbusera Giuseppe Galli, Francesco Pirrone. Il presidente uscente, Eugenio Milani, è stato confermato alla guida di 50&Più. Due i vicepresidenti: Valseschini (vicario) e Binda.

I lavori dell’assemblea hanno visto al centro la relazione del presidente Milani che si è aperta proprio con un cenno alle elezioni (“E’ un passaggio importante nella vita di una associazione perché costituisce un momento di confronto e di analisi sia sugli obbiettivi raggiunti che sulle prospettive per il futuro di questo nuovo quinquennio che ci attende”), prima di un’analisi sui 5 anni trascorsi: “Il percorso che abbiamo intrapreso è stato purtroppo accompagnato da molteplici fattori di crisi che hanno messo duramente alla prova la nostra resilienza. Ci siamo comunque sempre risollevati e rimessi in gioco facendo leva sull’esperienza del passato e l’insegnamento di coloro che ci hanno preceduto nella conduzione di questa associazione a livello locale. Se la nostra storia vanta continuità, solidità e sviluppo, questo lo dobbiamo a persone come Claudio Vaghi e Giuseppe Figini, scomparsi di recente, e agli ex consiglieri oggi qui presenti”.

Dopo avere ringraziato il personale del Patronato Enasco (guidato da Grazia Figini), il presidente ha rimarcato: “E’ fondamentale mantenere l’equilibrio tra servizi erogati e nuove fidelizzazioni. L’uno non può essere slegato dall’altro poiché in ultima analisi il contributo delle quote associative è il motore per dare corso ad iniziative culturali, momenti d’incontro e di aggregazione, oltre a seminari di formazione volti a migliorare la conoscenza e l’apprendimento dei bisogni della persona”.

Quindi ha ricordati i due obiettivi conseguiti a livello nazionale dall’associazione come la costituzione della Fondazione 50&Più e l’approvazione della Legge Delega sulle disabilità: “La prima è una tappa fondamentale per percorrere nuove strade e creare le condizioni che rendano possibile una maggiore tutela dei diritti delle persone anziane. Come sappiamo la Fondazione si sostiene su lasciti e donazioni e sui contributi messi a disposizione dalle sottoscrizioni del 5×1000. La recente approvazione del Decreto attuativo della Legge Delega 33/23, ovvero il secondo obiettivo raggiunto, ha messo in luce tutte le difficoltà finanziarie per riformare il sistema assistenziale e le sue politiche. L’impegno della nuova Fondazione 50&Più sarà quello di promuovere nuovi modelli a sostegno degli anziani. La società sta cambiando velocemente e non dobbiamo farci trovare impreparati: la storia recente ci insegna quanto sia importante lavorare oggi per non cadere in emergenza un domani”.

Nella sua relazione il presidente Milani ha parlato della storica iniziativa organizzata da 50&Più Lecco, ovvero il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni, che nel 2023 ha visto l’assegnazione del Premio alla Carriera allo storico e scrittore Alessandro Barbero e di quello al Romanzo Storico a pari merito a Emanuela Fontana per “La correttrice “ e a Paolo Malaguti col romanzo “ Piero fa l’America”. Dopo avere passato in rassegna altre iniziative tra cui le “Letture in Inglese”, Milani ha concluso ricordando che quest’anno ricorre il 50° anniversario della fondazione della associazione: i festeggiamenti si terranno a novembre a Roma e Lecco sarà presente con una sua delegazione.