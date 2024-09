“Un nuovo pezzo del puzzle che unisce i rioni”

Il progetto coinvolge il servizio Piedibus del Comune di Lecco, gestito da Legambiente, e il supporto di genitori, nonni e residenti

LECCO – A Laorca e Malavedo si riparte con il Piedibus, un’iniziativa che collega i rioni alla scuola primaria A. Diaz di San Giovanni, grazie all’entusiasmo di bambini, genitori e volontari. Il progetto, reso possibile dalla collaborazione tra il servizio Piedibus del Comune di Lecco, gestito da Legambiente, e la partecipazione attiva di genitori, nonni e residenti, ha visto riprendere vita questa settimana con la soddisfazione di tutti i partecipanti.

Attualmente, circa 15 bambini hanno aderito al servizio, che prevede l’utilizzo della Linea n.01 del Piedibus. Il percorso inizia dal capolinea con diverse fermate lungo il tragitto e si conclude con un tratto a piedi fino alla scuola. Un modo non solo per ridurre l’impatto ambientale, ma anche per sensibilizzare i più piccoli all’uso dei mezzi pubblici, promuovendo al contempo l’autonomia e la responsabilità.

“Un nuovo pezzo del puzzle che unisce i rioni” hanno commentato i promotori dell’iniziativa, esprimendo gratitudine a tutti i volontari e alle istituzioni coinvolte. Per chi volesse partecipare, come accompagnatore o iscrivendo i propri figli, è possibile farlo online tramite il sito di Legambiente Lecco o di persona presso la sede in via Cairoli 67.

Il Piedibus di Laorca non è solo un mezzo per andare a scuola, ma un vero e proprio progetto educativo che valorizza la comunità e il territorio, puntando a costruire un futuro più sostenibile per le nuove generazioni.

Per chi fosse interessato è possibile effettuare l’iscrizione come partecipante (bambini) e accompagnatori: