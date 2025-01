Amore & Cucina: tre corsi da regalare per San Valentino

Iscrizioni aperte per “Pizza e focacce”, “Biscotteria e prima colazione” e “Sushi e Sashimi”

I corsi di Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco

LECCO – San Valentino si avvicina e cosa c’è di meglio di un corso di cucina da regalare alla persona amata o da condividere con qualcuno a cui si vuol bene? Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha in programma nelle prossime settimane tre corsi per tutti:

“Pizze e focacce” il 19 e 20 febbraio (8 ore; iscrizioni entro il 10 febbraio);

il 19 e 20 febbraio (8 ore; iscrizioni entro il 10 febbraio); “Biscotteria e prima colazione” il 25 e 26 febbraio (8 ore; iscrizioni entro il 17 febbraio);

il 25 e 26 febbraio (8 ore; iscrizioni entro il 17 febbraio); “Sushi e Sashimi il 5 marzo (4 ore; iscrizioni entro il 21 febbraio).

Tutti e tre i percorsi formativi si terranno presso la cucina attrezzata che si trova nella sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco e sempre dalle ore 17.30 alle ore 21.30.

La prima proposta riguarda “Pizze e focacce”, un corso amatoriale per gli appassionati che prevede due lezioni – in programma mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio – guidate da Paolo Sala (Paolo Sala Bakery). Un professionista dei lievitati che farà conoscere ai partecipanti i procedimenti, gli ingredienti e le tecniche di lavorazione per realizzare buonissime pizze e focacce. Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 10 febbraio.

Il secondo appuntamento in calendario è invece dedicato agli appassionati di pasticceria e a chi ama iniziare la giornata con il profumo di biscotti appena sfornati! Il corso “Biscotteria e prima colazione” – in calendario martedì 25 e mercoledì 26 febbraio – punta a far scoprire l’arte di preparare biscotti fragranti e genuini, crostatine e dolci da forno perfetti. Un’esperienza pratica e coinvolgente, per imparare a trasformare pochi semplici ingredienti in delizie di pasta frolla grazie agli insegnamenti di Filippo Valsecchi (Arte e Sapori). Le iscrizioni in questo caso sono da effettuare entro lunedì 17 febbraio.

Infine mercoledì 5 marzo è previsto il corso “Sushi e Sashimi”, per scoprire questa autentica arte sotto la guida esperta di un maestro giapponese e per imparare le tecniche di taglio, la preparazione delle salse e l’arte delle decorazioni. Il corso teorico-pratico permetterà di partecipare attivamente alle preparazioni e di osservare dimostrazioni specialistiche per esplorare la tradizione della cucina giapponese. Inoltre ogni piatto preparato durante la lezione sarà degustato in aula, per un’esperienza immersiva che unisce apprendimento e gusto. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 21 febbraio.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341/356911.